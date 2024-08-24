"Байер" на 90+11-й минуте вырвал победу в безумном матче-открытии сезона Бундеслиги (видео)

Леверкузенский "Байер" на выезде победил менхенгладбахскую "Боруссию" в стартовом матче немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок 1-го тура завершился со счетом 2:3 в пользу действующего чемпиона.

Автором первого забитого мяча в новом розыгрыше чемпионата Германии стал Гранит Джака, который на 12-й минуте отличился шикарным дальним ударом.

На 38-й минуте "фармацевты" удвоили свое преимущество в счете – Флориан Вирц добил мяч в ворота после того, как с ударом Алехандро Гримальдо справился голкипер хозяев.

На 43-й минуте Тим Кляйндинст отправил мяч в сетку ворот гостей, но гол был отменен из-за нарушения правил.

Впрочем, во втором тайме клуб из Менхенгладбаха нашел силы отыграться. На 59-й минуте забил Нико Эльведе, а на 85-й минуте Кляйндист сравнял счет во встрече.

К основному времени второго тайма арбитр компенсировал 10 минут. Незадолго до финального свистка менхенгладбахцы сфолили в собственной штрафной и после просмотра видеоповтора (VAR) рефери назначил пенальти. Йонас Омлин потянул удар Вирца с 11-метровой отметки, но сам Флориан добил мяч в ворота и принес своей команде победу в этом увлекательном поединке.

Обзор матча "Боруссия" Менхенгладбах – "Байер"

Во втором туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо 31 августа примут "РБ Лейпциг", а "Боруссия" в Менхенгладбах в тот же день на выезде встретится с "Бохумом".

Отметим, что в прошлом сезоне "Байер" оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Германии. Нынешнюю кампанию леверкузенский клуб начал с завоевания Суперкубка Германии, где в серии пенальти одолел "Штутгарт".

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