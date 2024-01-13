"Байер" на последних минутах вырвал победу в 17-м туре Бундеслиги и сохранил отрыв от "Баварии"

"Байер" на выезде одержал победу над "Аугсбургом" в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок "ВВК Арене" в Аугсбурге завершился со счетом 0:1 .

Леверкузенцы полностью доминировали над своим соперником, нанеся за матч 25 ударов (6 – в створ ворот) против 2 у хозяев (ни одного – в створ ворот).

По ожидаемым голам (xG) команда Хаби Алонсо превзошла "Аугсбург" – 2,61 против 0,13. равно как и во владении мячом – 66% на 34%.

Однако забить единственный гол в этой встрече "фармацевты" смогли лишь в компенсированное ко второму тайму время – на 90+4-й минуте Эсекьель Паласиос отличился с передачи Алехандро Гримальдо.

После этой победы "Байер" (45 очков) идет на первом месте в Бундеслиге, опережая "Баварию" на 4 балла. Правда, у мюнхенского гранда есть один матч в запасе. "Аугсбург" (18 пунктов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре "Байер" 20 января на выезде сыграет против "РБ Лейпцига". Днем позже "Аугсбург" приедет в гости к "Боруссии" Менхенгладбах.

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