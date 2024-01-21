"Байер" на последних минутах вырвал волевую победу и укрепил свое лидерство в Бундеслиге (видео)

"Байер" на выезде обыграл "РБ Лейпциг" в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Ред Булл Арене" завершился со счетом 2:3 .

На 7-й минуте "быков" вывел вперед Хави Симонс. Сразу после перерыва Нейтан Телла восстановил паритет в противостоянии.

На 56-й минуте "РБ Лейпциг" во второй раз в этом матче повел в счете – отличился Луа Опенда. На 63-й минуте "фармацевты" снова отыгрались – точный удар нанес Джонатан Та.

А в компенсированное время подопечные Хаби Алонсо вырвали победу. На 90+1-й минуте Пьеро Инкапие забил решающий гол, замкнув подачу с углового.

Обзор матча "РБ Лейпциг" – "Байер"

"Байер" (48 очков) продолжает лидировать в Бундеслиге. Леверкузенский клуб на 7 баллов опережает "Баварию", которая имеет два матча в запасе. "РБ Лейпциг" (33 пункта) занимает четвертое место.

В следующем туре "Байер" 27 января примет "Боруссию" Менхенгладбах, а "РБ Лейпциг" в тот же день на выезде сыграет со "Штутгартом".

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