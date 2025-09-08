"Байер" объявил о назначении нового главного тренера

Каспер Юльманд / © Associated Press

Леверкузенский "Байер" объявил о назначении Каспера Юльманда новым главным тренером команды.

Об этом немецкий клуб сообщил в своих социальных сетях.

Контракт с 53-летним датским специалистом рассчитан до 2027 года.

Последним местом работы Каспера была сборная Дании, которую он возглавлял с 2020 по 2024 год. До этого он также тренировал "Норшелланд" и "Майнц".

У руля "фармацевтов" Юльманд сменил Эрика тен Хага, которого уволили уже после трех официальных матчей во главе команды.

Под руководством нидерландского специалиста леверкузенцы уступили "Хоффенхайму" (1:2) и сыграли вничью с "Вердером" (3:3) в Бундеслиге, а также победили клуб региональной лиги "Зонненхоф Гроссашпах" (4:0) в 1/32 финала Кубка Германии.