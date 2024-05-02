"Байер" обыграл "Рому" в первом матче полуфинала Лиги Европы и продлил свою рекордную серию (видео)

"Фармацевты" не проигрывают уже 47 матчей подряд во всех турнирах.
"Байер" на выезде победил "Рому" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме закончился со счетом 0:2.
Команда Хаби Алонсо по разу поражала ворота римлян в каждом из таймов. На 28-й минуте счет в игре открыл Флориан Вирц после передачи Алехандро Гримальдо.
После перерыва немецкий клуб увеличил свое преимущество в счете. На 73-й минуте Роберт Андрих издали нанес красивый удар в "девятку".
Обзор матча "Рома" – "Байер"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "фармацевты" продлили свою уникальную серию без поражений во всех турнирах до 47 матчей. Предыдущий рекорд среди клубов из топ-5 европейских лиг принадлежал "Ювентусу", который с мая 2011-го по май 2012 года не проигрывал в течение 43 поединков.
Ответный матч между "Байером" и "Ромой" состоится через неделю, 9 мая, в Леверкузене.
В другой полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего определяют "Марсель" и "Аталанта". Первая игра между ними во Франции закончилась вничью 1:1.
Напомним, финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
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