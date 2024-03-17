"Байер" победил в результативном матче Бундеслиги и приблизил свое историческое чемпионство (видео)

Команда Хаби Алонсо продолжает идти без поражений в чемпионате Германии.
"Байер" на выезде обыграл "Фрайбург" в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги – 2:3.
Уже на 2-й минуте встречи леверкузенцев вывел вперед Флориан Вирц, на что хозяева через восемь минут ответили забитым мячом Рицу Доана.
Впрочем, на перерыв "фармацевты" все равно отправились в роли лидера – на 40-й минуте голом отличился Адам Гложек.
На старте второго тайма команда Хаби Алонсо увеличила свой гандикап – на 53-й минуте точный удар нанес Патрик Шик.
На 79-й минуте хозяевам удалось сократить отставание усилиями Янника Кайтеля, однако этого оказалось мало для того, чтобы избежать поражения.
Обзор матча "Фрайбург" – "Байер"
Таким образом, "Байер" продолжает идти без поражений в текущем розыгрыше чемпионата Германии – леверкузенский клуб выиграл 22 матча и четырежды сыграл вничью.
Подопечные Алонсо с 70 очками возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, опережая "Баварию" на 10 баллов. "Фрайбург" (33 пункта) идет на девятой позиции.
В следующем туре чемпионата Германии, после международной паузы, "Байер" 30 марта примет "Хоффенхайм", а "Фрайбург" в тот же день на выезде сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.
Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).
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