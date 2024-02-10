"Байер" разбил "Баварию" и оторвался от мюнхенцев в чемпионской гонке Бундеслиги (видео)

Команда Хаби Алонсо в очной битве не оставила никаких шансов действующему чемпиону Германии.

"Байер" разгромил "Баварию" в центральном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 3:0 .

На 18-й минуте леверкузенцев вывел вперед хорват Иосиф Станишич, который является воспитанником "Баварии". Этот гол позволил подопечным Хаби Алонсо отправиться на перерыв в роли лидера.

На старте второго тайма хозяева поля укрепили свое преимущество – Алехандро Гримальдо отличился забитым мячом на 50-й минуте.

В компенсированное время "Байер" сделал счет разгромным – на 90+5-й минуте сетку ворот Мануэля Нойера поразил Джереми Фримпонг.

Обзор матча "Байер" – "Бавария"

Победа позволила леверкузенцам с 55 очками укрепить свое лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь "Байер" опережает идущую сдедом "Баварию" уже на 5 баллов.

В следующем туре чемпионата Германии "фармацевты" 17 февраля на выезде сыграют с "Хайденхаймом", а команда Томаса Тухеля днем позже приедет в гости к "Бохуму".

Читайте также:

"Реал" с Луниным эффектно уничтожил "Жирону" Цыганкова и Довбыка в битве лидеров Ла Лиги (видео)

"Интер" одержал волевую победу над "Ромой" и укрепил свое лидерство в Серии А (видео)

"Ливерпуль" разобрался с аутсайдером и вернулся на первое место в АПЛ (видео)