"Байер" разбил "Баварию" и оторвался от мюнхенцев в чемпионской гонке Бундеслиги (видео)

Команда Хаби Алонсо в очной битве не оставила никаких шансов действующему чемпиону Германии.
"Байер" разгромил "Баварию" в центральном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 3:0.
На 18-й минуте леверкузенцев вывел вперед хорват Иосиф Станишич, который является воспитанником "Баварии". Этот гол позволил подопечным Хаби Алонсо отправиться на перерыв в роли лидера.
На старте второго тайма хозяева поля укрепили свое преимущество – Алехандро Гримальдо отличился забитым мячом на 50-й минуте.
В компенсированное время "Байер" сделал счет разгромным – на 90+5-й минуте сетку ворот Мануэля Нойера поразил Джереми Фримпонг.
Обзор матча "Байер" – "Бавария"
Победа позволила леверкузенцам с 55 очками укрепить свое лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь "Байер" опережает идущую сдедом "Баварию" уже на 5 баллов.
В следующем туре чемпионата Германии "фармацевты" 17 февраля на выезде сыграют с "Хайденхаймом", а команда Томаса Тухеля днем позже приедет в гости к "Бохуму".
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