"Байер" сенсационно проиграл команде из третьего дивизиона и не смог выйти в финал Кубка Германии

"Арминия" – "Байер"

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Леверкузенский "Байер" не сумел выйти в финал Кубка Германии сезона-2024/25, сенсационно уступив в полуфинале клубу из третьего дивизиона "Арминии" Билефельд. Встреча в городе Билефельд завершилась победой хозяев со счетом 2:1 .

Команда Хаби Алонсо открыла счет на 17-й минуте, когда отличился Джонатан Та.

Однако "Арминия" сумела одержать волевую победу, еще до перерыва ответив своими двумя голами. На 20-й минуте счет сравнял Мариус Верль, а затем на 45+3-й минуте точный удар нанес Максимильян Гросер.

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Таким образом, именно представитель третьей по силе немецкой лиги сыграет в финале турнира. Другой финалист определится 2 апреля в матче "Штутгарт" – "РБ Лейпциг".

Обзор матча "Арминия" – "Байер"

Будет добавлен в скором времени.

Итак, "Байер" сложил полномочия действующего обладателя Кубка Германии. В прошлогоднем финале турнира "фармацевты" обыграли "Кайзерслаутерн" из второй Бундеслиги.