"Байер" смял соперника в Бундеслиге и продлил свою рекордную беспроигрышную серию (видео)

"Фармацевты" уже в статусе чемпионов Германии не оставили никаких шансов "Айнтрахту".

"Байер" разгромил "Айнтрахт" в выездном матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок во Франкфурте завершился со счетом 1:5 .

На 12-й минуте встречи леверкузенцев вывел вперед Гранит Джака. Хозяева ответили на 32-й минуте усилиями Юго Экитике. Однако на перерыв "фармацевты" отправились при преимуществе в счете – на 44-й минуте отличился Патрик Шик.

Во второй половине поединка команда Хаби Алонсо довела дело до разгрома, отправив в ворота "орлов" три безответных мяча. На 58-й минуте пенальти реализовал Эсекиэль Паласиос, на 77-й минуте забил Джереми Фримпонг, а точку в матче на 89-й минуте поставил Виктор Бонифейс с пенальти.

Обзор матча "Айнтрахт" – "Байер"

Таким образом, "фармацевты" продлили свою уникальную серию без поражений во всех турнирах до 48 матчей. Предыдущий рекорд среди клубов из топ-5 европейских лиг принадлежал "Ювентусу", который с мая 2011-го по май 2012 года не проигрывал в течение 43 поединков.

Обыграв "Айнтрахт", леверкузенский клуб повторил рекорд португальской "Бенфики". Лиссабонцы не проигрывали 48 поединков подряд во всех турнирах с декабря 1963-го по февраль 1965 года.

Отметим, что в этом сезоне "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. "Фармацевты" обеспечили себе чемпионский титул за пять туров в финиш Бундеслиги. За два тура до конца в активе леверкузенцев 84 очка. "Айнтрахт" (45 баллов) занимает шестое место.

В следующем туре Бундеслиги команда Хаби Алонсо 12 мая на выезде встретится с "Бохумом". Днем ранее "Айнтрахт" в гостях сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

В четверг, 9 мая, "Байер" примет "Рому" в ответном матче полуфинала Лиги Европы. В первом поединке "фармацевты" на выезде обыграли итальянский клуб со счетом 2:0.

Напомним, в этом сезоне команда Хаби Алонсо может оформить требл. 25 мая "Байер" сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

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