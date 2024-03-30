"Байер" совершил камбэк за три минуты и стал еще на шаг ближе к историческому чемпионству (видео)

"Байер" обыграл "Хоффенхайм" в домашнем матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 2:1 .

Гости неожиданно вышли вперед на 33-й минуте – отличился Максимильян Байер.

Однако в конце встречи подопечные Хаби Алонсо оформили камбэк. На 88-й минуте счет сравнял Роберт Андрих, а в компенсированное время Патрик Шик принес "фармацевтам" победу.

Обзор матча "Байер" – "Хоффенхайм"

Таким образом, "Байер" продолжает идти без поражений в текущем розыгрыше чемпионата Германии – леверкузенский клуб выиграл 23 матча и четырежды сыграл вничью.

Команда Алонсо с 73 очками лидирует в Бундеслиге, опережая "Баварию", которая сыграла на один матч меньше, на 13 баллов. "Хоффенхайм" (33 пункта) занимает девятую позицию.

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

В следующем туре немецкого первенства "Байер" 6 апреля на выезде сыграет с "Унионом". Днем позже "Хоффенхайм" примет "Аугсбург".

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