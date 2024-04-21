"Байер" спасся в игре с "Боруссией" Дортмунд и продлил свою рекордную беспроигрышную серию (видео)

"Байер" на выезде сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в 30-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 1:1 .

Оба гола в этом матче были забиты под занавес второго тайма. На 81-й минуте "шмели" вырвались вперед – отличился Никлас Фуллькруг после паса Марселя Забитцера.

Однако в компенсированное время команда Хаби Алонсо сумела спастись от поражения. На 90+7-й минуте Йосип Станишич забил ударом головой после подачи Флориана Вирца с углового.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Байер"

Таким образом, леверкузенский клуб продлил свою фантастическую беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 45 матчей во всех турнирах.

Этот результат является рекордным среди клубов из топ-5 европейских лиг. До этого рекордным показателем была серия "Ювентуса", который с мая 2011-го по май 2012 года не проигрывал в течение 43 поединков.

Отметим, что в прошлом туре "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. "Фармацевты" обеспечили себе чемпионский титул за пять туров до финиша Бундеслиги. За четыре тура до конца в активе леверкузенцев 80 очков.

"Боруссия" Дортмунд после ничьей с новоиспеченными чемпионами с 58 баллами осталась на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги и на два зачетных пункта отстает от "Лейпцига".

В следующем туре немецкого первенства "Байер" 27 апреля примет "Штутгарт", а команда Эдина Терзича в этот же день на выезде сыграет с "Лейпцигом".

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