"Байер" уничтожил соперника в 16-м туре Бундеслиги и установил исторический рекорд (видео)

"Байер" разгромил "Бохум" в домашнем матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 4:0 .

Героем встречи стал чешский нападающий "фармацевтов" Патрик Шик, который еще в первом тайме оформил хет-трик. Свой первый гол в матче он на 30-й минуте забил с пенальти, а затем дважды отличился с игры.

На 62-й минуте встречи хозяева могли забивать снова, но гол Роберта Андриха был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

Однако подопечные Хаби Алонсо таки сумели в четвертый раз поразить ворота соперника. На 69-й минуте окончательный счет поединка установил Виктор Бонифейс.

Обзор матча "Байер" – "Бохум"

Следует отметить, что леверкузенцам покорилось уникальное достижение. "Байер" стал первой командой в истории немецкого футбола, которая не проиграла в первых 25 матчах сезона – 22 победы и 3 ничьих.

25 — Байер 04 Леверкусен не может спуститься в течение их 25 конкурентных матчей этого сезона (W22 D3) — в новом рекорде, недалеко после того, как команда в германском профессиональном спорте запланирована на сезоне с продолжительным неудобным ходом. Unbending. #LEVBOC pic.twitter.com/LyDC5Y4jOW — OptaFranz (@OptaFranz) December 20, 2023

После 16-ти туров команда Хаби Алонсо с 42 очками лидирует в Бундеслиге, опережая "Баварию" на четыре балла. Правда, у мюнхенцев остается одна игра в запасе.

В следующем туре, после длительного рождественско-новогоднего перерыва, "Байер" 13 января на выезде сыграет против "Аугсбурга", а "Бохум" днем позже примет "Вердер".

Читайте также:

"Барселона" в голевой перестрелке вырвала победу над худшей командой Ла Лиги (видео)

Сборная Украины по футзалу в зрелищном матче одолела Польшу и вышла на чемпионат мира-2024 (видео)

Поедут в гости к террористам: европейская сборная согласилась сыграть товарищеский матч с Россией