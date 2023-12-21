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"Байер" уничтожил соперника в 16-м туре Бундеслиги и установил исторический рекорд (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Байер" уничтожил соперника в 16-м туре Бундеслиги и установил исторический рекорд (видео)

"Байер" / Фото: Associated Press

Команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в чемпионате Германии.

"Байер" разгромил "Бохум" в домашнем матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 4:0.

Героем встречи стал чешский нападающий "фармацевтов" Патрик Шик, который еще в первом тайме оформил хет-трик. Свой первый гол в матче он на 30-й минуте забил с пенальти, а затем дважды отличился с игры.

На 62-й минуте встречи хозяева могли забивать снова, но гол Роберта Андриха был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

Однако подопечные Хаби Алонсо таки сумели в четвертый раз поразить ворота соперника. На 69-й минуте окончательный счет поединка установил Виктор Бонифейс.

Обзор матча "Байер" – "Бохум"

Следует отметить, что леверкузенцам покорилось уникальное достижение. "Байер" стал первой командой в истории немецкого футбола, которая не проиграла в первых 25 матчах сезона – 22 победы и 3 ничьих.

После 16-ти туров команда Хаби Алонсо с 42 очками лидирует в Бундеслиге, опережая "Баварию" на четыре балла. Правда, у мюнхенцев остается одна игра в запасе.

В следующем туре, после длительного рождественско-новогоднего перерыва, "Байер" 13 января на выезде сыграет против "Аугсбурга", а "Бохум" днем позже примет "Вердер".

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Дата публикации
Просмотры
192
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