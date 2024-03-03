"Байер" в большинстве обыграл аутсайдера Бундеслиги и увеличил отрыв от "Баварии" до 10 очков (видео)

Команда Хаби Алонсо продолжает шагать к первому в клубной истории чемпионству.

"Байер" на выезде победил "Кельн" в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги – 0:2 .

Уже на старте встречи хозяева остались в меньшинстве – на 14-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил Ян Тильманн.

Леверкузенцы воспользовались численным преимуществом и уверенно обыграли соперника. В конце первого тайма счет в матче открыл Джереми Фримпонг.

А во втором тайме подопечные Хаби Алонсо забили во второй раз – окончательный счет игры на 73-й минуте установил Алехандро Гримальдо.

Обзор матча "Кельн" – "Байер"

Таким образом, "Байер" (64 очка) продолжает лидировать в Бундеслиге и опережает ближайшего преследователя "Баварию" уже на 10 баллов. "Кельн" (17 пунктов) занимает 16-е место.

В следующем туре немецкого чемпионата "Байер" 10 марта примет "Вольфсбург". Днем ранее "Кельн" на выезде сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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