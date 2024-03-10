"Байер" в большинстве победил "Вольфсбург" и сохранил 10-очковый отрыв от "Баварии" (видео)

Команда Хаби Алонсо выиграла очередной поединок на пути к историческому чемпионству.

"Байер" обыграл "Вольфсбург" в домашнем поединке 25-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча на "БайАрене" в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 .

Уже на 28-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Мориц Йенц.

"Фармацевты" воспользовались численным преимуществом и дважды поразили ворота соперника. На 37-й минуте счет в игре открыл Нейтан Телла.

Под занавес матча подопечные Хаби Алонсо отличились во второй раз. На 86-й минуте автором результативного удара стал Флориан Вирц.

Обзор матча "Байер" – "Вольфсбург"

Таким образом, по итогам тура "Байер" (67 баллов) сохранил 10-очковый отрыв отрыв от "Баварии" на вершине Бундеслиги. "Вольфсбург" (25 пунктов) занимает 13-е место.

В следующем туре немецкого чемпионата леверкузенцы 17 марта на выезде сыграют против "Фрайбурга". Днем ранее "волки" примут "Аугсбург".

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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