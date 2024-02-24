"Байер" в очередной раз победил на пути к чемпионству в Бундеслиге и побил рекорд "Баварии" (видео)

"Байер" обыграл "Майнц" в домашнем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 2:1 .

Подопечные Хаби Алонсо вышли вперед уже на третьей минуте – Гранит Джака красивым дальним ударом отправил мяч в верхний ближний угол.

Гости сумели быстро отыграться – на 8-й минуте точный удар нанес Доминик Кор.

Долгое время "Майнцу" удавалось сдерживать давление лидера чемпионата, но на 68-й минуте леверкузенцы таки вырвали победу. После дальнего удара Роберта Андриха голкипер гостей Робин Центнер допустил грубую ошибку и отбил мяч прямо в собственные ворота.

Отметим, что завершал поединок "Майнц" в меньшинстве – на 80-й минуте прямую красную карточку за жесткий фол заработал Джессик Нганкам.

Обзор матча "Байер" – "Майнц"

Таким образом, "Байер" установил исторический рекорд – для подопечных Алонсо этот матч стал 33-м подряд без поражений во всех турнирах (29 побед и четыре ничьих). Раньше такой серии никогда не имел ни один немецкий клуб. Леверкузенцы побили достижение "Баварии", которая не проигрывала 32 поединка подряд в 2019-2020 годах.

33 — Байер 04 Леверкусен остался безнадежным для 33-го спонтанного конкурентного матча (29W 4D) — в новом рекорде, недалеко от того, чтобы Bundesliga команда осталась безнадежно для того, чтобы долгое время. История. pic.twitter.com/z6V4FX5RRv — OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2024

"Байер" (61 очко) на вершине Бундеслиги до 11 баллов увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя "Баварии", которая провела на матч меньше. "Майнц" (15 пунктов) идет в зоне вылета, занимая предпоследнее место.

В следующем туре "Байер" 3 марта на выезде сыграет с "Кельном". Днем ранее "Майнц" примет "Боруссию" Менхенгладбах.

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