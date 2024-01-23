"База разбита вдребезги": киевский футбольный клуб показал ужасные последствия ракетного удара РФ (видео)

Инфраструктура столичного "Локомотива" была разрушена в результате атаки российских окупантов.

Утром 23 января российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В результате атаки оккупантов в том числе была разрушена инфраструктура киевского футбольного клуба "Локомотив".

Пресс-служба представителя Второй лиги чемпионата Украины опубликовала в соцсетях видео со страшными последствиями военного преступления страны-террориста.

"Еще вчера вечером здесь в раздевалках звучали детские голоса, а на поле проходили тренировки. Сегодня база "Локо" разбита вдребезги рашистской ракетой.

Семья "Локо", мы просим вас предоставить максимальную огласку очередному террористическому акту, который имел целью разрушить детские мечты! Это должен видеть весь мир! Отовсюду должны говорить, что Россия – государство-террорист.

"Локомотив" продолжает работать, мы ждем наших воспитанников на тренировках! Смелые, свободные люди железной воли", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, ТСН.ua собрал все детали о ракетном ударе по Киеву.

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