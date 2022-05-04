Базель - Динамо: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

В среду, 4 мая, киевское "Динамо" проведет очередной благотворительный поединок своего евротурного в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Соперником "бело-синих" в шестом благотворительном спарринге под лозунгом "Матч за Мир! Остановим войну!" станет швейцарский "Базель".

Игра состоится на стадионе "Санкт-Якоб-Парк" в Базеле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все средства, вырученные от реализации билетов и рекламы, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими захватчиками.

В предыдущих благотворительных поединках "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0), обыграло дортмундскую "Боруссию" (3:2) и расписало ничью с загребским "Динамо" (2:2).

Отметим, что после матча с "Базелем" часть игроков киевского клуба отправится в лагерь сборной Украины, которая уже приступила к подготовке к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Ранее национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

Смотрите благотворительный матч "Базель" - "Динамо" в прямом эфире на нашем сайте.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что донецкий "Шахтер" получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23. "Динамо" же сыграет в квалификации самого престижного евротурнира.

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