BBC попал в скандал, вырезав часть интервью с Джоковичем о бомбардировках Югославии

Сербская газета опубликовала удаленные фрагменты заявлений первой ракетки мира.

Британский общественный вещатель BBC взял большое интервью у лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича, однако некоторые его фрагменты были вырезаны.

Об этом написала сербская газета novosti.rs, опубликовав все удаленные части, которые BBC решил не обнародовать для читателей. В общей сложности было вырезано 14 минут из 39-минутного интервью серба.

В частности, было вырезано несколько важных заявлений, где Джокович делится воспоминаниями о бомбардировках Югославии в 1999 году. Также в опубликованное BBC интервью не вошли слова серского теннисиста о вакцинации, обращение к жителям Австралии и рассказы об австралийской иммиграционной гостинице и находящихся там беженцах.

"В 90-е, когда я начал заниматься теннисом, у нас было две войны, санкции, очереди. Трудный период для меня, моей семьи. Я начал заниматься не очень дешевым спортом. Я часто ездил в походы один. И в тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, потому что я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером.

Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами. Например, в 1999 году мне было 12 лет, а продолжалось это несколько месяцев. Мы, даже если падали бомбы, уже через неделю-две выходили играть в теннис на целый день.

У нас не было уроков, школы не работали, поэтому мы радовались, что можем поиграть в теннис. И на то время у меня нет ненависти или разочарования. Я благодарен за такой опыт. Эта ситуация заставила меня гораздо больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, и я по-прежнему придерживаюсь этого в своей жизни", - рассказал сербский теннисист в вырезанном BBC фрагменте.

Напомним, Джокович попал в громкий скандал и пропустил первый "Большой шлем" нового сезона - Australian Open-2022. Серба депортировали из Австралии из-за нарушения антиковидных правил.

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