Беда не приходит одна: сборной Англии пришлось прятаться в укрытии перед стартом на ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу / © Associated Press

Реклама

Сборную Англии, которая стала жертвой ограбления перед стартовым матчем на чемпионате мира-2026 по футболу, постигло новое несчастье.

Как сообщает The Athletic, вместо тренировки игрокам "Трех львов" пришлось прятаться в укрытии из-за предупреждения о возможном опасном торнадо в районе Канзас-Сити.

Футболистам и тренерскому штабу сборной Англии посоветовали не выходить на улицу и находиться в закрытом помещении подальше от окон, поскольку ожидались безумные порывы ветра и гроза.

Реклама

Тысячи жителей района получили экстренные сообщения на телефоны с призывом незамедлительно найти безопасное место. В предупреждении отмечалось, что разрушительные порывы ветра могут достигать 80 миль в час, а летящие обломки представляют смертельную опасность.

В конце концов, гостиница и поле, где проводят свою подготовку подопечные Томаса Тухеля, не пострадали. В воскресенье, 14 июня, англичане проведут запланированную тренировку.

На ЧМ-2026 сборная Англии сыграет в группе L против Хорватии, Ганы и Панамы. Первый матч на турнире родоначальники футбола проведут в среду, 17 июня, против Хорватии.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Реклама

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров