Бедуинский шатер, лодки дау и арена из контейнеров: что известно о стадионах ЧМ-2022 по футболу

Знакомимся с аренами, которые будут принимать матчи планетарного первенства в Катаре.

С 20 ноября по 18 декабря Катар будет принимать Чемпионат мира по футболу 2022 года.

Впервые в истории турнир пройдет на Ближнем Востоке. Также ЧМ-2022 станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Соответствующие даты были выбраны с учетом климата страны-хозяйки, где в июне – июле температура воздуха обычно превышает 40 градусов по Цельсию.

ТСН Проспорт рассказывает о стадионах, на которых состоятся матчи планетарного первенства в Катаре. Интересно, что многие из них были построены специально для проведения чемпионата мира.

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Матчи ЧМ-2022 будут принимать восемь стадионов в пяти городах – Дохе, Лусаили, Эр-Райяне, Эль-Хауре и Эль-Вакре. Чтобы противостоять безумной жаре, футбольные арены оборудовали специальными системами охлаждения воздуха, поддерживающими температуру не выше +27°C.

"Лусаил Айконик"

Город: Лусаил

Вместимость: 80 тысяч зрителей

Год открытия: 2022

Количество матчей ЧМ-2022: 10 (6 группового этапа, 1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал)

Фото: Associated Press

"Лусаил" – главная арена чемпионата мира в Катаре, на которой, в частности, состоится и финальный матч турнира. Стадион расположен в одноименном городе, в 25 км от Дохи – столицы страны.

После проведения Мундиаля стадион собираются реконструировать, сократив количество мест с 80 до 20 тысяч. На территории арены разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.

"Эль-Байт"

Город: Эль-Хаур

Вместимость: 60 тысяч зрителей

Год открытия: 2021

Количество матчей ЧМ-2022: 9 (6 группового этапа, 1/8, четвертьфинал и полуфинал)

Фото: Associated Press

"Эль-Байт" станет вторым по значимости стадионом ЧМ-2022. Здесь состоится матч-открытие турнира, а также еще восемь поединков, включая один из полуфиналов.

Арена расположена в городе Эль-Хаур, что в 46 километрах от центра Дохи. Это самый отдаленный от столицы Катара стадион, принимающий матчи Мундиаля.

Дизайн арены напоминает традиционный бедуинский шатер, который был домом для кочевников, в древние времена населявших берег Персидского залива. Также стадион имеет выдвижную крышу.

После завершения турнира вместимость стадиона планируют уменьшить до 32 тысяч зрителей – на нем будет играть свои матчи местный клуб "Аль-Хор". Верхние ярусы футбольной арены будут переделаны в комфортабельные гостиничные номера, а вокруг арены откроют большой парк с зонами отдыха.

"Ахмед бин Али"

Город: Эр-Райян

Вместимость: 44 740 зрителей

Год открытия: 2020

Количество матчей ЧМ-2022: 7 (6 группового этапа, 1/8 финала)

Фото: fifa.com

Арена "Ахмед бин Али" расположена в городе Эр-Райян, в 22 км от центра Дохи. Специально для проведения мирового первенства стадион, считавшийся одним из лучших в стране, был снесен. На его месте построили новый – более современный.

После ЧМ-2022 вместимость арены уменьшат вдвое – до 20 тысяч зрителей. На ней будет играть клуб "Аль-Райян". Модульный верхний уровень стадиона будет демонтирован, а места переданы другим спортивным площадкам в Катаре и за границей.

Международный стадион "Халифа"

Город: Доха

Вместимость: 45 416

Год открытия: 1976, реконструирован – 2018

Количество матчей ЧМ-2022: 8 (6 группового этапа, 1/8 финала, поединок за третье место)

Фото: Associated Press

"Халифа" – один из старейших стадионов Катара, построенный в 1976 году. Именно здесь проводит домашние матчи катарская сборная по футболу.

После того, как Катар получил право принять чемпионат мира-2022, была проведена масштабная реконструкция арены, которая завершилась весной 2017 года. Был построен второй ярус восточной трибуны, установлена система охлаждения, обновлены фасад и система освещения, а вместимость выросла на 12 тысяч мест.

Уже после реконструкции стадион принимал ЧМ-2019 по легкой атлетике, а также матчи Кубка Азии по футболу-2019 и Клубного чемпионата мира-2019.

После Мундиаля "Халифа" продолжит функционировать как главная спортивная арена Катара.

"Эль-Джануб"

Город: Эль-Вакра

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Год открытия: 2019

Количество матчей ЧМ-2022: 7 (6 группового этапа, 1/8 финала)

Фото: Associated Press

Стадион "Эль-Джануб" расположен в городе Эль-Вакра, в 20 км от центра Дохи. Над проектом арены работала Заха Хадид – одна из самых известных архитекторов современности.

Исторически город считался рыболовным, что решили передать в дизайне арены. Крыша стадиона выполнена в виде парусов традиционных лодок дау, которые были распространены на Аравийском полуострове.

После чемпионата мира вместимость стадиона уменьшится вдвое – до 20 тысяч зрителей. Он станет домашней ареной для местного клуба "Аль-Вакра".

"Аль-Тумама"

Город: Доха

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Год открытия: 2021

Количество матчей ЧМ-2022: 8 (6 группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал)

Фото: Associated Press

Стадион "Аль-Тумама" расположен в 12 км от центра Дохи. В основу дизайна арены положен традиционный элемент одежды – гафия – головной убор, который носят мужчины на Ближнем Востоке.

После чемпионата мира вместимость стадиона снизят вдвое – до 20 тысяч зрителей. На территории спорткомплекса будет размещаться центр спортивной медицины, гостиница, а также несколько торговых и коммерческих точек.

"Эдьюкейшн Сити"

Город: Эр-Райян

Вместимость: 45 350

Год открытия: 2020

Количество матчей ЧМ-2022: 8 (6 группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал)

Фото: Associated Press

Стадион "Эдьюкейшн Сити" расположен в Эр-Райяне, образовательном центре Катара, где также есть несколько главных университетов страны и штаб-квартира Катарского фонда образования и науки. Отсюда и название арены.

Это самый экологичный стадион Катара – доля "зеленых" материалов во время строительства составила 20%. Пышный дизайн дал арене еще одно неофициальное название – "Бриллиант пустыни".

После ЧМ-2022 верхний ярус арены будет демонтирован, а конструкции будут переданы бедным странам для развития спортивной инфраструктуры. Вместимость стадиона уменьшится до 25 тысяч зрителей, на нем будут играть университетские спортивные команды.

"Стадион 974"

Город: Доха

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Год открытия: 2021

Количество матчей ЧМ-2022: 7 (6 группового этапа, 1/8 финала)

Фото: Associated Press

"Стадион 974" – самая необычная арена не только ЧМ-2022, но и за всю историю планетарных первенств. Это первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. Их количество составляет 974. Кроме того, 974 – международный телефонный код Катара.

Отметим, что первоначально арена называлась "Рас Абу Абуд". Это единственный стадион Мундиаля в Катаре, не оборудованный системой искусственного охлаждения воздуха. Ожидается, что вентиляция будет происходить естественным путем, ведь стадион расположен на берегу залива.

Это первый в истории чемпионатов мира временный стадион, который будет демонтирован после завершения турнира. Детали, из которых построена арена, отдадут желающим снова реализовать подобный проект. Место застройки превратят в парк для местных жителей.

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