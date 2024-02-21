Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон и пропустит ЧМ в помещении: какая причина

Марина взяла паузу в выступлениях из-за воспаления ахилла.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон.
В комментарии Суспильне Спорт 28-летняя спортсменка сообщила, что причиной такого решения стало воспаление ахилла.
Бех-Романчук сосредоточится на подготовке к Олимпиаде-2024, куда уже отобралась в тройном прыжке.
Она планировала выступить на чемпионате мира-2024 в помещении, но из-за травмы пропустит планетарное первенство.
Таким образом, Марина заканчивает зимнюю часть сезона только с одним стартом. В январе она выступила на соревнованиях в Дортмунде, где заняла шестое место в прыжках в длину, а также пробежала 60-метровку.
Бех-Романчук во второй раз подряд досрочно завершила зимнюю часть сезона. В прошлом году из-за травмы стопы она не выступила на чемпионате Европы в помещении.
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