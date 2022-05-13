Бех-Романчук начала новый сезон Бриллиантовой лиги "серебром" в тройном прыжке

Бех-Романчук начала новый сезон Бриллиантовой лиги "серебром" в тройном прыжке

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркой дебютного этапа сезона Бриллиантовой лиги в столице Катара.

Марина Бех-Романчук, завоевавшая в марте "серебро" на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, повторила свой успех на соревнованиях Бриллиантовой лиги.

Уроженка Хмельницкой области выиграла серебряную награду в тройном прыжке, а не в привычной для себя дисциплине - прыжках в длину.

Бех-Романчук в пятой попытке совершила прыжок на 14 метров 73 сантиметра - для Марины это личный рекорд. Результат украинки превзошла только представительница Ямайки Шаника Рикеттс с лучшим результатом сезона в мире - 14.83. "Бронза" добралась Тее Лафонд из Доминики (14.46).

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде.

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