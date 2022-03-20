Бех-Романчук посвятила "серебро" чемпионату мира украинскому народу

Спортсменка поделилась эмоциями после завоевания медали.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после завоевания серебра на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде заявила, что посвящает эту победу родине.

"Для моей Украины. Для моего народа", – написала Бех-Романчук в Instagram.

Для украинки это были дебютные международные соревнования в тройном прыжке.

Отметим, что сегодня Бех-Романчук также должна выступить в своей "родной" дисциплине – прыжках в длину. Поэтому у украинской легкоатлетки есть шансы завершить Чемпионат мира с двумя наградами.

Напомним, что "серебро" Бех-Романчук – это вторая медаль Украины на текущем мировом первенстве. Накануне 20-летняя Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту.

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