Бех-Романчук посвятила Украине медаль Бриллиантовой лиги: я на своем фронте не должна давать заднюю

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала свой успех на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в Дохе.

На соревнованиях в столице Катара 26-летняя уроженка Хмельницкой области выиграла "серебро" в тройном прыжке. Украинка выполнила прыжок на 14 метров 73 сантиметра, что стало ее личным рекордом.

Медаль Бриллиантовой лиги Марина решила посвятить украинскому народу, который продолжает героически противостоять вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Я себе места не могла найти. Не было ни дня, чтобы я не находилась в психологическом упадке. Я часто ныла и "конючила", плакала и истерила. Потом мы начали работать, тогда эти вещи тоже были, но не так часто, потому что все же тренировки немного отвлекали, но, почитав новости, снова начинала волноваться, снова накрывало, снова эмоции, снова то же самое... То есть подготовка эмоционально была очень сложная.

Наши люди остаются сильными, наши военные остаются сильными. Следовательно, и я должна оставаться сильной. Я на своем фронте не должна давать заднюю - надо выступать, подбадривать людей и приносить положительные новости. Делать то, что я умею делать лучше.

Я не чувствовала себя на соревнованиях одинокой. Я была очень счастлива. Я вошла в сектор, и там были наши люди. Я услышала искренний украинский язык, услышала людей, которые кричали мне: "Марина, давай, у тебя все получится!" Я увидела наш украинский флаг. Мне прибавилось мотивации вдвое больше. Это очень круто, потому что я почувствовала энергию наших людей, когда мы все вместе - сила. Для меня это был просто нереальный кайф. Я в первую очередь прыгала для тех, кто пришел на этот стадион поболеть. И, конечно, для Украины", - сказала легкоатлетка в интервью Суспільне Спорт.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что известный украинский футболист, который ушел добровольцем на фронт, получил серьезное ранение.

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