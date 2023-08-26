Бех-Романчук принесла Украине первую медаль чемпионата мира-2023 по легкой атлетике (видео)

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике, который проходит в Будапеште.

Уже в первой попытке 28-летняя уроженка Хмельницкой области прыгнула ровно на 15 метров. Это ее второй лучший результат в карьере и личный рекорд сезона.

Марина лидировала до последней попытки, когда ее на 8 сантиметров превзошла многократная чемпионка мира Юлимар Рохас из Венесуэлы.

Украинка имела последнюю попытку, чтобы побороться за "золото", но сделала заступ, завершив турнир с "серебром".

ЧМ-2023 по легкой атлетике. Тройной прыжок (женщины). Финал

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) 15,08 метра

2. Марина Бех-Романчук (Украина) 15,00 метра

3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14,96 метра

Отметим, что Бех-Романчук во второй раз в карьере стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике. На ЧМ-2019 она выиграла "серебро" в прыжках в длину.

Серебряная награда Бех-Романчук – первая медаль для украинских спортсменов на ЧМ-2023 по легкой атлетике. Мировое первенство в столице Венгрии продлится до 27 августа.

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