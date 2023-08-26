Бех-Романчук принесла Украине первую медаль чемпионата мира-2023 по легкой атлетике (видео)

Марина выборола "серебро" в тройном прыжке.
Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике, который проходит в Будапеште.
Уже в первой попытке 28-летняя уроженка Хмельницкой области прыгнула ровно на 15 метров. Это ее второй лучший результат в карьере и личный рекорд сезона.
Марина лидировала до последней попытки, когда ее на 8 сантиметров превзошла многократная чемпионка мира Юлимар Рохас из Венесуэлы.
Украинка имела последнюю попытку, чтобы побороться за "золото", но сделала заступ, завершив турнир с "серебром".
ЧМ-2023 по легкой атлетике. Тройной прыжок (женщины). Финал
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) 15,08 метра
2. Марина Бех-Романчук (Украина) 15,00 метра
3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14,96 метра
Отметим, что Бех-Романчук во второй раз в карьере стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике. На ЧМ-2019 она выиграла "серебро" в прыжках в длину.
Серебряная награда Бех-Романчук – первая медаль для украинских спортсменов на ЧМ-2023 по легкой атлетике. Мировое первенство в столице Венгрии продлится до 27 августа.
Читайте также:
"Достойны быть свободными": Харлан, Усик, Шевченко и другие спортсмены поздравили с Днем Независимости Украины
Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы-2023
Футзальная сборная Украины среди игроков с нарушениями зрения триумфовала на Всемирных играх-2023