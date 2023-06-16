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Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Марина Бех-Романчук / Фото: Associated Press

Марина заняла третье место в секторе для тройного прыжка.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия).

27-летняя уроженка Хмельницкой области завоевала бронзовую награду в тройном прыжке.

Бех-Романчук установила личный рекорд сезона в этой дисциплине – 14,75 м.

Украинку обошли только победительница соревнований – Юлимар Рохас из Венесуэлы (14,91 м) и обладательница "серебра" – кубинка Леянис Перес Эрнандес (14,87 м).

Для Марины это вторая медаль в этом сезоне в тройном прыжке на Бриллиантовой лиге. В конце мая она завоевала "серебро" в этой дисциплине на этапе в Рабате (Марокко).

Кроме того, уже в начале июня Бех-Романчук с лучшим результатом сезона стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Италии, завоевав "бронзу" в прыжках в длину.

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Дата публикации
Просмотры
327
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