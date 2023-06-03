Бех-Романчук с лучшим результатом сезона стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Италии

Марина завоевала "бронзу" в прыжках в длину.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поднялась на пьедестал почета на третьем этапе Бриллиантовой лиги в Италии.

27-летняя уроженка Хмельницкой области выборола бронзовую награду в прыжках в длину.

В своей лучшей попытке Марина прыгнула на 6,59 метра. Это ее лучший результат в этом сезоне.

Украинка на один сантиметр опередила представительницу Нигерии Эссе Бруме (6,58 м) и на два – немку Малайку Михамбо (6,57 м).

Победительницей соревнований стала итальянка Лариса Япичино с результатом 6,79 м. "Серебро" выиграла американка Тара Дэвис-Вудгол (6,74 м).

Для Бех-Романчук это вторая медаль текущего сезона Бриллиантовой лиги. Ранее Марина выборола "серебро" в тройном прыжке на этапе в Рабате (Марокко).

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