Бех-Романчук с лучшим результатом сезона стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Италии

Марина завоевала "бронзу" в прыжках в длину.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поднялась на пьедестал почета на третьем этапе Бриллиантовой лиги в Италии.
27-летняя уроженка Хмельницкой области выборола бронзовую награду в прыжках в длину.
В своей лучшей попытке Марина прыгнула на 6,59 метра. Это ее лучший результат в этом сезоне.
Украинка на один сантиметр опередила представительницу Нигерии Эссе Бруме (6,58 м) и на два – немку Малайку Михамбо (6,57 м).
Победительницей соревнований стала итальянка Лариса Япичино с результатом 6,79 м. "Серебро" выиграла американка Тара Дэвис-Вудгол (6,74 м).
Для Бех-Романчук это вторая медаль текущего сезона Бриллиантовой лиги. Ранее Марина выборола "серебро" в тройном прыжке на этапе в Рабате (Марокко).
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