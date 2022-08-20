Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке: эмоциональное видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "золото" на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022, который проходит в Мюнхене.
27-летняя уроженка Хмельницкой области одержала победу в тройном прыжке.
Уже в первой попытке Бех-Романчук установила новый рекорд сезона в Европе - 14,81 метра. Однако на этом украинка не остановилась и в пятом прыжке побила собственное достижение - 15,02 метра.
Это ее лучший результат в карьере и первое "золото" на уровне чемпионатов Европы и мира.
После победного прыжка легкоатлетка не сдерживала своих бурных эмоций.
Более того, Марина стала первой за 26 лет и вообще второй украинской легкоатлеткой, которой покорился результат за 15 метров. До нее это делала только легендарная олимпийская чемпионка и чемпионка мира Инесса Кравец.
"Серебро" в тройном прыжке выиграла Кристийна Мякель из Финляндии (14,64 метра), а "бронзу" - израильтянка Ханна Миненко - 14,45 метра.
Добавим, что на Евро-2022 в Мюнхене Бех-Романчук также соревновалась в секторе прыжков в длину, но там она в финале заняла четвертое место.
Ранее сообщалось, что прыгун в высоту Андрей Проценко принес Украине "бронзу" Мультиспортивного ЧЕ-2022.
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