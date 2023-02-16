Бех-Романчук с травмой выборола медаль в тройном прыжке на престижном турнире во Франции

Украинка Марина Бех-Романчук стала призеркой этапа Всемирного легкоатлетического тура категории "Gold" во французском Льевене.

27-летняя уроженка Хмельницкой области выиграла "бронзу" в тройном прыжке.

Бех-Романчук в первой попытке показала результат 14,01 метра, после чего решила досрочно завершить соревнование из-за проблем со стопой.

"Мне пришлось остановиться после одного прыжка. Я почувствовала боль в стопе и решила не рисковать. Эта проблема со стопой появилась две недели назад, но последняя тренировка прошла безболезненно. Поэтому и решила попробовать сегодня. Не знаю, в чем проблема. Я должна посоветоваться с моей медицинской командой", — отметила Бех-Романчук в комментарии Суспильне Спорт.

"Золото" и "серебро" соревнований во Льевене выиграли кубинки. Победила Лиадагмис Повеа с лучшим результатом сезона в мире (14,81 метра). Второй стала Леянис Перес-Эрнандес (14,65 метра).

Ранее Бех-Романчук завоевала "бронзу" в тройном прыжке на турнире World Athletics Indoor Tour Gold в немецком Карлсруэ. Украинка прыгнула на 14,41 метра.

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