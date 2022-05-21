Бех-Романчук выборола для Украины "серебро" Бриллиантовой лиги в прыжках в длину

Бех-Романчук выборола для Украины "серебро" Бриллиантовой лиги в прыжках в длину

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркой второго этапа Бриллиантовой лиги-2022 в английском Бирмингеме.

26-летняя уроженка Хмельницкой области, которая на прошлом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе выиграла "серебро" в тройном прыжке, смогла попасть в призы и на соревнованиях в Бирмингеме.

В традиционной для себя дисциплине - прыжках в длину - Марина завоевала "серебро". Во второй попытке Бех-Романчук показал результат 6.66 метра. Следующие четыре попытки украинки не были засчитаны из-за заступов.

В итоге Марина заняла второе место, а "золото" выборола действующая олимпийская чемпионка, немка Малайка Мигамбо, которая в четвертой попытке установила мировой рекорд сезона - 7.09 метра.

"Бронза" досталась хозяйке соревнований, британке Лоррейн Юген, которая отстала от украинки всего на один сантиметр, показав результат 6.65 метра.

Добавим, что предыдущую медаль Бриллиантовой лиги Бех-Романчук посвятила украинскому народу, который продолжает героически противостоять российским захватчикам.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинские бегуньи Виктория Ткачук и Анна Рыжикова разделили пьедестал почета на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме.

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