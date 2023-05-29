Бех-Романчук выборола "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Украинка выиграла медаль в тройном прыжке.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги-2023 в Рабате (Марокко).
27-летняя уроженка Хмельницкой области завоевала "серебро" в тройном прыжке.
Бех-Романчук в лучшей своей попытке прыгнула на 14,65 метра.
Победу одержала Леянис Перес Эрнандес с Кубы, которая выполнила прыжок на 14,84 метра. Бронзовую награду выиграла Шаника Рикеттс из Ямайки – 14,15 метра.
Бриллиантовая лига. Рабат. Тройной прыжок
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14,84 метра
2. Марина Бех-Романчук (Украина) 14,65
3. Шаника Рикеттс (Ямайка) 14,15
Для Бех-Романчук это был первый старт после восстановления от травмы, которую она получила в феврале, досрочно завершив "зимний сезон".
Напомним, в феврале Бех-Романчук с травмой выборола "бронзу" в тройном прыжке на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории "Gold" во французском Львове.
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