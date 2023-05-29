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Бех-Романчук выборола "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Бех-Романчук выборола "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Associated Press

Украинка выиграла медаль в тройном прыжке.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги-2023 в Рабате (Марокко).

27-летняя уроженка Хмельницкой области завоевала "серебро" в тройном прыжке.

Бех-Романчук в лучшей своей попытке прыгнула на 14,65 метра.

Победу одержала Леянис Перес Эрнандес с Кубы, которая выполнила прыжок на 14,84 метра. Бронзовую награду выиграла Шаника Рикеттс из Ямайки – 14,15 метра.

Бриллиантовая лига. Рабат. Тройной прыжок

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14,84 метра

2. Марина Бех-Романчук (Украина) 14,65

3. Шаника Рикеттс (Ямайка) 14,15

Для Бех-Романчук это был первый старт после восстановления от травмы, которую она получила в феврале, досрочно завершив "зимний сезон".

Напомним, в феврале Бех-Романчук с травмой выборола "бронзу" в тройном прыжке на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории "Gold" во французском Львове.

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Дата публикации
Просмотры
237
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