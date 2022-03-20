Бех-Романчук выиграла для Украины "серебро" Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

Бех-Романчук выиграла для Украины "серебро" Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

Марина завоевала медаль в новой для себя дисциплине.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала серебряной призеркой Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде.

26-летняя уроженка Хмельницкой области, специализирующаяся на прыжках в длину, выступила в соревнованиях по тройному прыжку. Для нее это был международный дебют в этой дисциплине.

Марина с результатом 14,74 метра завоевала "серебро" мирового первенства. Она уступила только представительнице Венесуэлы Юлимар Рохас. Последняя прыгнула на 15,74 метра и побила мировой рекорд, который держался 18 лет.

Бронзовая награда досталась Кимберли Уильямс из Ямайки - 14.62 метра.

Отметим, что сегодня Бех-Романчук также должна выступить в своей "родной" дисциплине - прыжках в длину. Поэтому у украинской легкоатлетки есть шансы завершить Чемпионат мира с двумя наградами.

Напомним, что "серебро" Бех-Романчук - это вторая медаль Украины на текущем мировом первенстве. Накануне 20-летняя Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту.

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