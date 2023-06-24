Бех-Романчук завоевала "золото" в тройном прыжке на Европейских играх-2023

Марина выиграла дебютное личное "золото" Европейских игр.
Марина Бех-Романчук принесла сборной Украины "золото" Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове. Наша легкоатлетка триумфовала в тройном прыжке.
27-летняя уроженка Хмельницкой области победила с результатом 14,58 метра.
Серебряной призеркой в этой дисциплине стала Тугба Данишмаз из Турции (14,16 м), а "бронзу" получила итальянка Оттавия Честонаро (14,09 м).
Таким образом, Бех-Романчук одержала дебютную победу в личных соревнованиях Европейских игр после "бронзы" в прыжках в длину в 2019 году.
Для сборной Украины это уже четвертая медаль в легкой атлетике на Евроиграх-2023. Ранее "бронзу" выборол Владислав Шепелев в тройном прыжке, Михаил Кохан выиграл "серебро" в метании молота, а Наталья Кроль завоевала "золото" в беге на 800 метров.
Кроме того, наша сборная завоевала вторую медаль на Европейских играх-2023 в артистическом плавании. Марина и Владислава Алексеивы завоевали "серебро" в дуэте произвольной программы.
Всего на соревнованиях в Кракове сборная Украины уже имеет 18 наград: 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Испании и Италии.
Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.
Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.
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