Бех-Романчук завоевала "золото" в тройном прыжке на Европейских играх-2023

Марина Бех-Романчук принесла сборной Украины "золото" Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове. Наша легкоатлетка триумфовала в тройном прыжке.

27-летняя уроженка Хмельницкой области победила с результатом 14,58 метра.

Серебряной призеркой в этой дисциплине стала Тугба Данишмаз из Турции (14,16 м), а "бронзу" получила итальянка Оттавия Честонаро (14,09 м).

Таким образом, Бех-Романчук одержала дебютную победу в личных соревнованиях Европейских игр после "бронзы" в прыжках в длину в 2019 году.

Для сборной Украины это уже четвертая медаль в легкой атлетике на Евроиграх-2023. Ранее "бронзу" выборол Владислав Шепелев в тройном прыжке, Михаил Кохан выиграл "серебро" в метании молота, а Наталья Кроль завоевала "золото" в беге на 800 метров.

Кроме того, наша сборная завоевала вторую медаль на Европейских играх-2023 в артистическом плавании. Марина и Владислава Алексеивы завоевали "серебро" в дуэте произвольной программы.

Всего на соревнованиях в Кракове сборная Украины уже имеет 18 наград: 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Испании и Италии.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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