Беленюк и Ко: стали известны все кандидаты на пост президента НОК Украины

Определились все кандидаты на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Так, на должность руководителя организации баллотируются четыре кандидата: борец-депутат Жан Беленюк, биатлонистка Елена Билосюк, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, а также директор директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.

Выборы президента НОК Украины пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.

Напомним, с 2005 года Национальный олимпийский комитет возглавляет Сергей Бубка. На предстоящих выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.

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