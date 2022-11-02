Беленюк и Ко: стали известны все кандидаты на пост президента НОК Украины

Действующий глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка не примет участие в выборах.
Определились все кандидаты на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Так, на должность руководителя организации баллотируются четыре кандидата: борец-депутат Жан Беленюк, биатлонистка Елена Билосюк, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, а также директор директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.
Выборы президента НОК Украины пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.
Напомним, с 2005 года Национальный олимпийский комитет возглавляет Сергей Бубка. На предстоящих выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.
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