Беленюк — о реванше Усика из Джошуа: победа Александра поднимет дух нашим бойцам и простым украинцам

Олимпийский чемпион поддержал решение украинского боксера.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк высказался по поводу решения Александра Усика провести реванш с Энтони Джошуа.

"Усик – профессиональный боксер. Его победа поднимет дух нашим бойцам и простым украинцам. Он привлечет дополнительное внимание к себе, Украине и нашим проблемам. Представьте, как он после победы возьмет микрофон и скажет: "Ребята, я приехал на бой, но в моей стране идет война, и вы должны нам помочь". Его речь услышат по всему земному шару и это будет дополнительной мотивацией для правительств разных стран помочь Украине. А если бы Усик остался в Украине и ходил на дежурство к терробороне, то же самое, что сказал Кличко — забивать айфоном гвозди", — отметил он в интервью Fanday.net.

Также Беленюк поделился мнением о том, что Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам покидать страну в военное время для участия в соревнованиях или благотворительных матчей.

"Это решение руководства страны, потому что Минспорта вводит политику государства. Выезжать можно всем спортсменам элитной группы. Это те, кто показывает высокие результаты, выступает на чемпионатах мира, Европы, входит в сборные. Например, на прошлой неделе наши спортсмены выступали на чемпионате Европы по борьбе"., кроме вольников, они отказались по своим мотивам. Министерство спорта на основании заявки Ассоциации борьбы делает документы на прохождение границы, спортсмены выезжают, участвуют в собраниях, соревнованиях и возвращаются в Украину. Это как командировка", — сказал Беленюк.

Недавно Усик признался, что многие из его близких уже потеряли своих родных в войне, которую Россия развязала против Украины.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Тем временем российские оккупанты поселились в доме украинского чемпиона в Ворзеле. Впоследствии его жена Екатерина показала последствия пребывания оккупантов в их доме.

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