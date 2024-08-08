Беленюк поделился первыми эмоциями после завоевания "бронзы" Олимпиады-2024 и завершения карьеры

Жан Беленюк подтвердил, что идет из греко-римской борьбы после Игр в Париже.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал завоевание "бронзы" на Олимпийских играх-2024 в Париже.

После победы в поединке за бронзовую награду 33-летний украинец станцевал гопак и символическим жестом объявил о завершении карьеры – снял борцовки и поставил их в центр ковра.

"Я был бы не против, если бы было "золото". Но это спорт, бывает всякое. К сожалению, проиграл схватку. Честно говоря, очень доволен, что удалось выиграть матч за "бронзу". Этого парня я знаю, трижды боролся с ним, всегда побеждал.

Но когда 30 лет и, честно говоря, думаешь, что это последний поединок в жизни, хочешь его закончить на положительной ноте. Довольный результатом. В 2013 году последний раз приехал без медали международного уровня. Не желал прерывать эту серию.

Сейчас если и будут слезы, то слезы счастья, как и в прошлый раз. Буду скучать по борьбе, точно буду в спорте, буду поддерживать свою физическую силу.

У меня появились новлк хобби: настольный теннис, я его люблю. Думаю, что буду больше времени уделять этому виду спорта. Но иногда буду выходить на ковер. Оставил борцовки на ковре? У меня есть еще запасные", – сказал Беленюк в комментарии Суспильне Спорт после медального поединка.

Беленюк уходит из греко-римской борьбы в статусе трехкратного олимпийского медалиста. Кроме "бронзы" Парижа-2024, в его послужном списке "серебро" Рио-2016 и "золото" Токио-2020.

Медаль Беленюк стала десятой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что еще один украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады-2024, уступив в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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