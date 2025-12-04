Беленюк пристыдил украинскую прыгунью в воду за смену гражданства на российское

Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Олимпийский чемпион, трехкратный медалист Олимпийских игр в греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал смену гражданства украинской прыгуньи в воду Софии Лискун на российское.

"Склонность к предательству не появляется внезапно – его тренируют. Сначала ты унижаешь людей, которые сделали тебя чемпионкой Европы, а потом вдруг "открываешь", что тебе лучше служить стране, которая каждый день убивает украинцев.

София Лискун объясняет свой переход тем, что ее "не устраивал уровень украинских тренеров". Уровень тренеров, которые сделали ее чемпионкой Европы и призеркой крупных турниров. Да, действительно – чрезвычайно "слабый" уровень. Страшная проблема.

А теперь – "логический шаг для развития": выступать за государство, которое каждый день убивает твоих соотечественников, в том числе украинских спортсменов.

Когда одни защищают Украину ценой жизни, другие выбирают прыжок прямо в сторону врага. И здесь уже не о спорте. Здесь о совести – которой либо нет, либо она тоже сменила гражданство", – написал Беленюк в своем Telegram-канале.

София Лискун / фото из соцсетей

На решение Лискун о смене гражданства уже отреагировал президент НОК Вадим Гутцайт, назвав его "предательством". Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Софию из состава сборной, лишив ее всех званий и наград.

Напомним, 23-летняя Лискун является уроженкой Луганска. Всего на ее счету 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины.

Еще в мае этого года София выступала под украинским флагом на соревнованиях. На Евро-2025 по прыжкам в воду она завоевала две медали: "золото" в смешанных командных соревнованиях и "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Лискун дважды представляла Украину на Олимпийских играх – в Токио-2020 и Париже-2024, не завоевав там наград.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.