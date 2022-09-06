Беленюк пропустит чемпионат мира-2022: известная причина

Лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк отказался от участия в мировом первенстве.
Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк пропустит чемпионат мира-2022.
Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Владимир Шацких.
"Он сам объективно оценивает свое физическое состояние, сказал, что он еще не готов ехать на чемпионат мира и сражаться за медали", — сказал Шацких в комментарии Спорт.UA.
В июне этого года Беленюк выиграл чемпионат Украины в весовой категории до 87 кг и отобрался на мировое первенство.
Чемпионат мира-2022 состоится в Сербии с 10 по 18 сентября.
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