Беленюк пропустит чемпионат мира-2022: известная причина

Лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк отказался от участия в мировом первенстве.

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк пропустит чемпионат мира-2022.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Владимир Шацких.

"Он сам объективно оценивает свое физическое состояние, сказал, что он еще не готов ехать на чемпионат мира и сражаться за медали", — сказал Шацких в комментарии Спорт.UA.

В июне этого года Беленюк выиграл чемпионат Украины в весовой категории до 87 кг и отобрался на мировое первенство.

Чемпионат мира-2022 состоится в Сербии с 10 по 18 сентября.

Читайте также:

Украинка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира по борьбе

Выиграли самое большое количество медалей: сборная Украины по греко-римской борьбе триумфально выступила на Гран-При в Германии

Оформила "золотой дубль": 16-летняя украинка дважды подряд выиграла чемпионат мира и Европы по борьбе