Беленюк ради благотворительности предложил выставить на аукцион "золотую" медаль ОИ-2020: подписчики этого не одобрили

Средства должны пойти на лечение больным детям.

Чемпион Олимпиады в Токио борец греко-римского стиля Жан Беленюк предложил выставить на аукцион "золотую" медаль Олимпийских игр-2020.

Об этом спортсмен написал на своей страничке в Instagram.

"Она — честь и гордость нашей страны и благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины!

Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!", — отметил Беленюк.

Интересно, что в комментариях под этим сообщением большинство подписчиков не советуют Беленюку этого делать. Они отмечают, что эта медаль — воспоминание на всю жизнь и он ее получил своими усилиями.

"Эта награда ни для кого не будет иметь такую ценность, как для тебя самого. Она может стать стимулом и мотивацией для твоих детей и тебя самого. Поэтому может сначала фонд или специальные программы для помощи детям ли развития спорта? А медаль пусть еще побудет у владельца";

Лучше просто сделать фонд и собрать деньги. А это твоя кровь и пот за долгие годы;

Не стоит. Медаль эта на всю жизнь. Ты ее получил в честной борьбе. Есть множество других способов собрать деньги на благотворительность,

Собрать деньги для больных детей можно и другими способами. А это твоя награда за все труды, пот, кровь, травмы и т.д. Детям и внукам что показывать будешь?;

Не надо ее продавать. Это результат твоей упорной работы в течение всей жизни. Ты ее продашь, сделаешь людям добро — но сам останешься в пустоте. Всем не угодишь, но себе точно стоит.

Добавим, что в Токио Беленюк, который также является депутатом Верховной Рады, добыл для Украины первое и единственное "золото" Олимпиады-2020. Выступая с травмой, Жан победил всех своих соперников, включая неуступчивого венгра Виктора Лоринца в финальной схватке.

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