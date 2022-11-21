Беленюк вслед за Шевченко попросил исключить его из состава НОК Украины: скандальная причина

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе возмущен тем, что среди новых членов комитета оказалось немало бывших депутатов "Партии регионов" и ОПЗЖ.

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк написал заявление с просьбой исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины.

"В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго", – написал Беленюк в своем Facebook, добавив фото заявления.

Объяснил свое решение Жан, прикрепив пост футболиста Романа Зозули, в котором тот раскритиковал новый состав НОК за то, что туда были избраны бывшие члены "Партии регионов" и запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ, в том числе Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.

Отметим, что Беленюк был кандидатом в президенты НОК Украины, но проиграл на выборах министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту.

Напомним, ранее желание покинуть состав НОК выразил легендарный футболист Андрей Шевченко, избранный вице-президентом комитета. После его заявления Григорий Суркис и Нестор Шуфрич заявили о выходе из состава НОК Украины.

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