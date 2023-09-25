Беленюк завоевал медаль чемпионата мира-2023 по борьбе и лицензию на Олимпиаду-2024

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк стал призером чемпионата мира-2023, который проходит в сербском Белграде.

32-летний лидер сборной Украины по греко-римской борьбе завоевал "бронзу" в весовой категории до 87 кг.

Беленюк начал выступления на ЧМ-2023 уверенной победой над американцем Закари Браунагелем (5:1), однако уже в следующей схватке уступил лидеру посева Али Дженгизу из Турции (1:3).

Поскольку Дженгиз вышел в финал соревнований, то украинец получил шанс побороться за медаль в утешительных схватках. Там Жан победил Тони Метсомеки из Финляндии (5:1) и Жалгасбая Бердимуратова из Узбекистана (5:3).

А в решающем поединке за "бронзу" Беленюк убедительно победил Нурсултана Турсинова из Казахстана (7:2).

Эта награда стала для Жана пятой в карьере на чемпионатах мира по борьбе. Ранее он дважды завоевывал "золото", а также по одному разу "бронзу" и "серебро".

Кроме того, Беленюк выборол лицензию на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже. Отметим, что на Играх-2020 в Токио он завоевал "золото", а в Рио-2016 выиграл "серебро".

Это вторая олимпийская лицензия для Украины по итогам ЧМ в Белграде. Первую в женской спортивной борьбе завоевала Ирина Коляденко, выиграв "бронзу" в весовой категории до 62 кг.

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