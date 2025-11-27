Беленюк жестко отреагировал на допуск российских дзюдоистов к соревнованиям под своим флагом

Жан Беленюк / © Associated Press

Олимпийский чемпион, трехкратный медалист Олимпийских игр в греко-римской борьбе Жан Беленюк подверг жесткой критике Международную федерацию дзюдо (IJF), которая допустила российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом.

"Кажется, с самой пророссийской федерацией мы уже определились. Международная федерация дзюдо решила вернуть российских спортсменов к соревнованиям, "под национальным флагом, с гимном и символикой". Флагом страны, которая каждый день обстреливает украинские города. Гимном государства, чьи удары забирают жизни украинцев.

IJF говорит, что "спорт – это последний мост, объединяющий людей и нации". Но каким может быть единство с теми, кто превращает украинские города в руины?

Они говорят, что "спорт должен оставаться нейтральным". Но нейтральность невозможна там, где каждый день звучат сирены и гибнут мирные люди. Когда на одних аренах звучит гимн страны-участницы, а на других взрывы ее ракет.

Сам факт допуска спортсменов государства, которое ведет войну, уже ставит под сомнение честность и моральные устои спорта. А возвращение их символики делает это решение еще более болезненным для тех, кто каждый день живет под ударами агрессии.

Это решение – не о справедливости. Это о готовности не замечать войну ради удобства спортивных процедур. Дзюдо учит чести. И сегодня честь – на стороне тех, кто борется за жизнь, а не за право слышать гимн государства, коротрое продолжает агрессию", – написал Беленюк в своем Telegram-канале.

Напомним, российским дзюдоистам снова разрешили соревноваться под флагом, с гимном и символикой государства-террориста, начиная с Grand Slam в Абу-Даби, который продлится с 28 по 30 ноября 2025 года.