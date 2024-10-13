Бельгия – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В понедельник, 14 октября, сборная Бельгии сыграет против команды Франции в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе, столице Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Нынешний розыгрыш Лиги наций бельгийцы и французы проводят в Дивизионе А, где их соперниками в группе также являются Италия и Израиль.

После трех туров в группе А2 лидирует Италия (7 очков). На второй позиции с 6 баллами расположилась Франция. Третьей идет Бельгия, которая имеет 4 пункта в своем активе. Израиль (0) замыкает квартет.

Где смотреть матч Бельгия – Франция

В Украине матч Бельгия – Франция будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бельгия – Франция

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Франции. На победу "Ле Блэ" можно поставить с коэффициентом 2,46. Ничья – 3,55. Выигрыш Бельгии – 3,15.

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