Бельгия - Франция: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

Бельгия - Франция: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

Команды определят второго финалиста турнира.

В четверг, 7 октября, состоится второй полуфинал финальной части Лиги наций УЕФА 2020/21. За путевку в решающий матч турнира поборются сборные Бельгии и Франции.

Поединок состоится на арене "Ювентус Стэдиум" в Турине. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Бельгия - Франция

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажут телеканалы Футбол 1 и Футбол 2. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Бельгия - Франция

Букмекеры считают незначительным фаворитами поединка действующих чемпионов мира. На победу "трехцветных" в основное время можно поставить с коэффициентом 2.67. Ничья - 3.25. Победа команды Роберто Мартинесв по итогам основного времени - 3.00.

На выход подопечных Дидье Дешама в финал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1.85, а на бельгийцев - 2.05.

В другом полуфинале 6 октября встретились сборные Италии и Испании. Команда Луиса Энрике победила со счетом 2:1 и стала первым финалистом турнира.

и Команда Луиса Энрике со счетом и стала первым финалистом турнира. Финальный матч состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку