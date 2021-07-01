Бельгия - Италия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020 2 июля

Бельгия - Италия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020 2 июля

Самое интригующее противостояние на стадии четвертьфинала.

В пятницу, 2 июля, в матче 1/4 финала Евро-2020 встретятся сборные Бельгии и Италии. Игра состоится на "Арене Мюнхен" одноименного немецкого города и начнется в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт рассказывает болельщикам, где можно посмотреть матч, и какие прогнозы букмекеров на поединок.

Где смотреть матч Бельгия - Италия

В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Бельгия - Италия

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются итальянцы. На победу команды Роберто Манчини в основное время можно поставить с коэффициентом 2.39. Ничья - 3.10. Успех бельгийцев - 3.50.

На проход сборной Италии в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.66. На выход команды Бельгии в следующий раунд плей-офф - 2.30.

Победитель матча Бельгия - Италия в 1/2 финала выйдет на триумфатора дуэли Швейцария - Испания и сыграет с ним 6 июля в Лондоне.

- и сыграет с ним 6 июля в Лондоне. Другой полуфинальный поединок состоится 7 июля.

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