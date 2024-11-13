Бельгия – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В четверг, 14 ноября, сборная Бельгии сыграет против команды Италии в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе, столице Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Нынешний розыгрыш Лиги наций бельгийцы и итальянцы проводят в Дивизионе А, где их соперниками в группе также являются Франция и Израиль.

После четырех туров в группе А2 лидирует Италия (10 очков). На второй позиции с 9 баллами располагается Франция. Третьей идет Бельгия, имеющая в своем активе 4 пункта. Израиль (0) замыкает квартет.

Где смотреть матч Бельгия – Италия

В Украине матч Бельгия – Италия будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бельгия – Италия

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Бельгии. На победу бельгийцев можно поставить с коэффициентом 2,62. Ничья – 3,35. Выигрыш Италии – 2,78.

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