Бельгия - Португалия: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Евро-2020 27 июня

Бельгия - Португалия: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Евро-2020 27 июня

В этот день определятся еще два четвертьфиналиста континентального первенства.

В воскресенье, 27 июня, на Евро-2020 продолжится раунд плей-офф. В этот день будут сыграны еще два поединка 1/8 финала.

ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.

Где смотреть матч Нидерланды - Чехия (19:00)

Игровая программа второго дня матчей 1/8 финала начнется в "Пушкаш Арене", где встретятся победитель группы Украины сборная Нидерландов и команда Чехии. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды - Чехия

Явным фаворитом встречи является "оранжевые". На победу "Оранье" в основное время можно поставить с коэффициентом 1.64. Ничья - 4.00. Выигрыш чехов по итогам 90 минут - 5.90.

На проход сборной Нидерландов в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.29. На выход Чехии в следующий раунд плей-офф - 3.85.

Где смотреть матч Бельгия - Португалия (22:00)

Закроет программу игрового дня битва действующих чемпионов Европы португальцев с лидером рейтинга ФИФА командой Бельгии. Невероятно интересный поединок состоится на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье. Посмотреть матч можно на каналах "Украина" и "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Бельгия - Португалия

У букмекеров незначительным фаворитом встречи являются бельгийцы. Победа подопечных Роберто Мартинеса в основное время оценена коэффициентом 2.56. Ничья - 3.25. Триумф Роналду и Ко в основное время - 3.05.

Что касается победителя противостояния, то на выход Бельгии в следующую стадию турнира предлагается коэффициент 1.81. На то, что в четвертьфинал выйдет Португалия, коэффициент составляет 2.10.

Победитель матча Нидерланды - Чехия сыграет в 1/4 финала с Данией, которая на старте плей-офф разгромила Уэльс (4:0). Этот матч состоится 3 июля в Баку.

(4:0). Этот матч состоится 3 июля в Баку. Победитель матча Бельгия - Португалия в четвертьфинале выйдет на Италию, которая в 1/8 финала в экстра-тайме дожала Австрию (2:1). Четвертьфинальный поединок состоится 2 июля в Мюнхене.

Определились первые четвертьфиналисты Евро-2020: обзор игрового дня 26 июня

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку