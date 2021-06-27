Бельгия - Португалия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье.

В воскресенье, 27 июня, раунд плей-офф финальной части Чемпионата Европы-2020 продолжится еще двумя матчами 1/8 финала. Главное внимание будет приковано к поединку действующих чемпионов Европы португальцев с лидером рейтинга ФИФА командой Бельгии.

Встреча состоится на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Португалия.

Победитель матча Бельгия - Португалия в четвертьфинале выйдет на Италию, которая в 1/8 финала в экстра-тайме дожала Австрию (2:1). Четвертьфинальный поединок состоится 2 июля в Мюнхене.

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Бельгия вышла в 1/8 финала с первого места в группе B. Подопечные Роберто Мартинеса обыграли Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0).

Португалия получила путевку в плей-офф, заняв третье место в квартете F. Роналду и Ко разгромили Венгрию (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2).

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