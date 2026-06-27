Бельгия разбила Новую Зеландию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Новая Зеландия — Бельгия. / © Associated Press

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Сборная Бельгии разгромила команду Новой Зеландии в матче заключительного третьего тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BC Place" в канадском Ванкувере завершился со счетом 1:5 .

Бельгийцы открыли счет на 28-й минуте встречи, когда отличился Леандро Троссард. Он же на старте второго тайма укрепил преимущество своей команды, оформив дубль на 50-й минуте с передачи Ханса Ванакена.

На 66-й минуте Кевин Де Брюйне забил третий мяч в ворота соперника.

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На 84-й минуте новозеландцы сократили отставание усилиями Элайджи Джаста.

Однако потом подопечные Руди Гарсии забили еще дважды. На 86-й минуте Ромелу Лукаку нанес точный удар, воспользовавшись передачей Николаса Раскина.

А в компенсированное время, на 90+4-й минуте, Лукаку ассистировал Алексису Салемакерсу, который отправил пятый мяч в ворота новозеландцев.

В другом матче третьего тура этого квартета сборные Египта и Ирана сыграли вничью (1:1).

Бельгия (5 очков) заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф. Египет (5 баллов) пробился в 1/16 финала со второй строчки.

Иран (3 пункта) сохраняет шансы попасть в плей-офф с третьей ступеньки. Новая Зеландия (1 очко) стала последней и завершила выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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