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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Бельгия разгромила Италию и вышла в четвертьфинал Лиги наций

"Скуадра Адзурра" завершила групповой этап на третьем месте и выбыла из борьбы за трофей.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Бельгии по футболу

Сборная Бельгии по футболу / © Associated Press

Сборная Бельгии разгромила команду Италии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок в Брюсселе завершился со счетом 4:1.

На 11-й минуте встречи гости открыли счет благодаря голу Франческо Пио Эспозито.

Однако еще до перерыва бельгийцы ответили тремя забитыми мячами: Максим Де Кейпер, Натан Нгой и Жереми Доку отличились на 15-й, 22-й и 26-й минутах соответственно.

Во втором тайме Бельгия сделала счет разгромным — на 80-й минуте точный удар нанес Диего Морейра.

В компенсированное время "Скуадра Адзурра" могла сократить отставание, но Эспозито не реализовал пенальти.

Бельгия (12 очков) вышла в четвертьфинал Лиги наций со второго места в группе. Италия (10 баллов) финишировала на третьей строчке.

В параллельном матче этого квартета Франция дома обыграла Турцию (2:1) и с 13 очками с первой позиции пробилась в 1/4 финала Лиги наций. Турки (0 баллов) завершили групповой этап на последнем месте, проиграв все шесть матчей.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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